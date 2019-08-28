Advertisements الأربعاء 28 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365 - أبين افاد شهود عيان وسكان محليون بمنطقة العرقوب بمدينة شقرة محافظة أبين جنوبي اليمن، شن طائرة بدون طيار عدة غارات جوية على عناصر مسلحة كانت قادمة من محافظتي شبوة ومارب.

Advertisements واضافت المصادر ان الغارات الجوية استهدفت رتلا لعناصر مسلحة في عرقوب شقرة شرق العاصمة عدن. وافادت المعلومات الاولية والمحلية باستهداف الطيران وبشكل عنيف القوة القادمة من شبوة ومارب في العرقوب. وقال مواطنون في مدينة شقرة بأن الطائرة بدون طيار كانت تحوم فوق المدينة ثم شنت عدة غارات في منطقة العرقوب على جماعات مسلحة يعتقد انها قادمة من محافظة مأرب . Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر أنباء عن استهداف مسير لعناصر مسلحة قادمة من مارب في العرقوب بأبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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