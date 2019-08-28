- 1/2
- 2/2
Advertisements
الأربعاء 28 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
أبين - الخليج 365
كشف عضو الجمعية الوطنية الجنوبي، جمال بن عطاف، عن آخر مستجدات المعارك في أبين، جنوب اليمن.
وكتب في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" عن أن "كمين المحفد بضيقة والذي نفذه أفراد الحزام الأمني ضد أفراد علي محسن الأحمر الشمالية الإخوانية الغازية للجنوب في حربها الثالثة ومعهم مجموعة من أبي رغال خلّف أكثر من 172جثة حملوهم على( سطحة دينة)، وعشرات الجرحى تم نقلهم بسيارات خاصة إلى المستشفيات بعد منتصف ليل البارحة".
وأضاف أن "القوات المسلحة الجنوبية غنمت 13طقماً في منطقة جحين لودر بكمين ثاني وهي الاطقم التي هربت من العرقوب بعد قصف الطيران لها وأسر العميد سيف الدين عبدالرب الشدادي قائد اللواء 159مشاه من قبل أفراد الحزام الأمني والتدخل السريع بمحافظة ابين.
وتابع "في تمام الساعة الثانية بعد منتصف ليل البارحة تم القبض على "لبيب العبد" قايد النجدة والذراع الأيمن للميسري اثناء هروبه متنكراً من أبين الى عدن من قبل صالح السيد في أحد النقاط على خط الساحل".
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي جنوبي يكشف خسائر الإخوان بمعارك أبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.