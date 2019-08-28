قيادي جنوبي يكشف خسائر الإخوان بمعارك أبين 

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب أبين - الخليج 365

كشف عضو الجمعية الوطنية الجنوبي، جمال بن عطاف، عن آخر مستجدات المعارك في أبين، جنوب اليمن.

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وكتب في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" عن أن "كمين المحفد بضيقة والذي نفذه أفراد الحزام الأمني ضد أفراد علي محسن الأحمر الشمالية الإخوانية الغازية للجنوب في حربها الثالثة ومعهم مجموعة من أبي رغال خلّف أكثر من 172جثة حملوهم على( سطحة دينة)، وعشرات الجرحى تم نقلهم بسيارات خاصة إلى المستشفيات بعد منتصف ليل البارحة".

وأضاف أن "القوات المسلحة الجنوبية غنمت 13طقماً في منطقة جحين لودر بكمين ثاني وهي الاطقم التي هربت من العرقوب بعد قصف الطيران لها وأسر العميد سيف الدين عبدالرب الشدادي قائد اللواء 159مشاه من قبل أفراد الحزام الأمني والتدخل السريع بمحافظة ابين.

وتابع "في تمام الساعة الثانية بعد منتصف ليل البارحة تم القبض على "لبيب العبد" قايد النجدة والذراع الأيمن للميسري اثناء هروبه متنكراً من أبين الى عدن من قبل صالح السيد في أحد النقاط على خط الساحل".