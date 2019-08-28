ننشر مواعيد رحلات طيران اليمنية اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2019

Advertisements الأربعاء 28 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب متابعات_الخليج 365 ننشر مواعيد إقلاع رحلات طيران اليمنية اليوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس 2019.

وجاءت رحلات الطيران المقرر انطلاقها غداً كالتالي: رقم الرحلة: 609. خط الرحلة: القاهرة- عدن . الإقلاع: 02:00بعد منتصف الليل (توقيت القاهرة). الوصول : 06:45 صباحا. رقم الرحلة: 648. خط الرحلة:عدن- عمان. الإقلاع : 07:45 صباحا. الوصول: 11:00 ظهرا. رقم الرحلة: 649. خط الرحلة:عمان- عدن. الإقلاع :12:00 ظهرا (توقيت عمان). الوصول: 15:30 عصرا. رقم الرحلة: 506 خط الرحلة: عدن- جدة. الإقلاع :16:30 مساء . الوصول: 18:30 مساء. رقم الرحلة: 507. Advertisements خط الرحلة: جدة- عــدن . الإقلاع :19:30 مساء (توقيت جــدة) الوصول: 21:30 مساء. رقم الرحلة: 608 خط الرحلة:عـدن القاهرة. الإقلاع :22:30 مساء. الوصول: 01:00 فجر اليوم التالي الخميس 29 اغسطس. رقم الرحلة: 607. خط الرحلة: القاهرة- سيئون- سقطرى . القاهرة - سيئون. الإقلاع : 04:00 فجرا (توقيت القاهرة). الوصول: 08:30 صباحا. سيئون- سقطرى. الإقلاع : 11:30 ظهرا. الوصول: 12:45 ظهرا. رقم الرحلة: 606. خط الرحلة: سقطرى- سيئون- القاهرة . سقطرى- سيئون. الإقلاع : 13:45 ظهرا. الوصول: 15:00 عصرا. سيئون- القاهرة. الإقلاع : 16:00 مساء. الوصول: 18:45 مساء.

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