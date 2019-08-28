قصف واسع وتحشيد حوثي متسارع في عدة اتجاهات بالساحل الغربي

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - الساحل الغربي

شنت مليشيات الذراع الإيرانية قصفاً عنيفاً بمختلف أنواع الأسلحة على مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة بمدينة ومحافظة الحديدة منذ ساعات الصباح الأولى وحتى وقت متأخر من المساء، الثلاثاء 27 أغسطس/آب 2019.



تجدد القصف والاستهداف صوب مواقع القوات المشتركة داخل مدينة الحديدة، مساء الثلاثاء، باستخدام الأسلحة المتوسطة والخفيفة، وفقاً لمصدر ميداني.

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وطبقاً لمصادر عسكرية ميدانية، تعرضت مواقع القوات المشتركة شمال الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة للقصف بمدفعية الهاون الثقيل من عيار 120 وبمدفعية الهاوزر. كما أطلقت المليشيا النار على المواقع باستخدام معدلات البيكا وسلاح الدوشكا، بالإضافة إلى سلاح 14,5 وبالأسلحة القناصة.

وفي ذات السياق استهدفت مليشيات الحوثي مواقع عدة للقوات المشتركة جنوب الجبلية بمدفعية الهاون عيار 120، وبسلاح 14.5 وسلاح 12.7، واستمر القصف على فترات متقطعة منذ الصباح.

وتشير مصادر عسكرية إلى قيام المليشيات بحشد مزيد من القوات والدفع بتعزيزات عسكرية ضخمة تتضمن آليات عسكرية تحمل مئات العناصر الحوثية إلى مناطق متفرقة في إطار تصعيدها العسكري المتواصل.

كما واصلت المليشيات قصفها واستهدافها لمواقع القوات المشتركة في منطقة الفازة بمديرية التحيتا باستخدام مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وذكرت المصادر الميدانية أن المليشيات الحوثية أقدمت منذ الصباح الباكر على قصف مواقع القوات المشتركة في منطقة الفازة بمحاذاة خط الساحل بقذائف مدفعية الهاون الثقيل واستهدافها بسلاح م.ط 23، وسلاح 14.5 وسلاح 12.7 ومعدلات البيكا. وأوضحت المصادر أن المليشيات استهدفت مواقع أخرى تابعة للقوات المشتركة في الفازة مساء اليوم نفسه بمدفعية الهاون الثقيل عيار 120 ومدفعية الهاوزر.