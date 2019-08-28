عدسة "الخليج 365" تلتقط مناظر طبيعية من وادي حجر غرب المكلا عاصمة حضرموت

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الأربعاء 28 أغسطس 2019
مناظر طبيعية من وادي حجر غرب المكلا
كتب
الخليج 365 - عبدالله محسن الشادلي
التقطت عدسة مراسل "الخليج 365" في حضرموت ، مجموعة صور لجريان المياه في وادي حجر الذي يقع في الجهة الغربية لمدينة المكلا عاصمة اقليم حضرموت.
ويعتبر وادي حجر مسدرا رئيسيا لرفد محافظة حضرموت بالتمور، نظرا لأعداد أشجار النخيل الكثيرة هناك .
وادي حجر يتميز بجريان المياه طوال أيام السنة دون انقطاع، ويعتبر الوادي من أغنى المدريات في حضرموت من حيث وفرة المياه وخصوبة التربة.
ويعاني وادي حجر من قلة الظهور الإعلامي لأسباب متعددة، قد تكون بسبب قلة معرفة المهتمين بالشأن السياحي والإعلامي بما حباه الله لهذا الوادي من جمال ورونق ساحر، وقد يكون بسبب عدم ترويج قاطنيه له.
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