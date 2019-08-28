عاجل.. سياسي إماراتي يُفجر مفاجآة مدوية بشأن علاقة أمريكا بالحوثيين

Advertisements عاجل.. سياسي إماراتي يفجر مفاجآة مدوية بشأن علاقة أمريكا بالحوثيين الأربعاء 28 أغسطس 2019 أكد الأكاديمي والسياسي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، اليوم، إن الولايات المتحدة الأمريكية، قررت إجراء حوار مباشر مع مليشيات الحوثي باليمن.

وقال في تغريدة عبر "تويتر": "أمريكا قررت اجراء حوار مباشر مع جماعة الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران التي ترفع شعار الموت لامريكا في كل شبر تحت سيطرتها في اليمن". Advertisements

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