Advertisements الأربعاء 28 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب Advertisements الخليج 365 - صنعاء قالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف العربي شنت عدد كبير من الغارات على مواقع وتجمعات المليشيات الحوثي في محافظة صنعاء.

وأضافت المصادر أن مقاتلات التحالف شنت 8 غارات على مواقع المليشيا الحوثية في منطقة الصمع بمديرية أرحب. وكانت قد شنت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات على مواقع وتحركات وتجمعات المليشيات الحوثية بمحافظة صعدة. وشنت مقاتلات التحالف 12 غارة على مواقع الحوثي بمديرية كتاف في محافظة صعدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقاتلات التحالف تشن سلسلة غارات جوية على مجاميع حوثية بصنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.