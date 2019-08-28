خبراء: محاولات الحوثية باستهداف المملكة «جريمة إرهاب مكتملة الأركان»

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الرياض - الخليج 365

أكد الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الفرنسية والباحث في الأكاديمية الفرنسية للعلوم السياسية لوران فوليوينا، أن محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف مدينة جازان في المملكة العربية السعودية بـ6 صواريخ باليستية، جريمة إرهابية كونها صواريخ تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية والمدن السكنية المأهولة بالسكان في السعودية، وهي جريمة إرهابية واضحة يستنكرها ويرفضها ويواجهها المجتمع الدولي، ومثل هذه الجرائم تؤكد بصفة مستمرة أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة قد أبليا بلاء حسناً لحفظ الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة بالكامل وفي العالم بوضع حد لهذه الميليشيا والعمل الدؤوب لتقليم أظافرها.

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عار عسكري

من ناحيته أكد الضابط السابق بالقوات الجوية الملكية الإسبانية والمحاضر المتعاون في كلية الدفاع في حلف شمال الأطلسي «الناتو بروما»، إيمانويل غونزاليس، في تصريح نشرته صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الأربعاء - تابعها "الخليج 365" - أن التوصيف العسكري والقانوني للهجمات الحوثية بالصواريخ الباليستية ضد أهداف مدنية في السعودية، هو الإرهاب وليس الدفاع أو المعركة العسكرية، كون استهداف المنشآت المدنية والأحياء السكنية المأهولة جريمة حرب واضحة وعار عسكري يستوجب تدخلاً دولياً فورياً، لأن في هذه الحالة العدوان ليس ضد السعودية أو دول التحالف، إنما هو عدوان مباشر وصريح على المجتمع الدولي والأمم المتحدة والشرعية الدولية.

جرائم حرب

وأوضح جورج يورجين، أستاذ القانون الدولي بجامعة بروكسيل الحرة، أن استهداف ميليشيات الحوثي للأحياء السكنية والمنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية «جريمة إرهاب مكتملة الأركان» وأن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية ودعم الإمارات هو تحالف الأمن والسلام ودعم الشرعية وتطهير المنطقة من الميليشيات الإرهابية الطائفية الدموية الخطيرة، وهذا التحالف الاستثنائي المتناغم الصامد منذ أكثر من أربعة أعوام مارس دوراً مهماً في حفظ الأمن وتماسك اليمن وحماية ملايين المواطنين وراعى سلامة المدنيين، ودعمت دولة الإمارات العربية المتحدة شقيقتها السعودية في حفظ أمن وسلامة حدودها الجنوبية من مخاطر هذه الميليشيا الإرهابية، وحفظ أمن وسلامة المواقع الملاحية الاستراتيجية المهمة، وعمل التحالف بركنيه الأساسيين «السعودية والإمارات» على دعم الشرعية الدولية، واستبسلت قوات التحالف العربي في سبيل حفظ سمعة الأمم المتحدة وشرف الإنسانية بإنقاذ اليمن واليمنيين من وحشية ميليشيات الحوثي الإرهابية.