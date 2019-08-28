عيدروس الزبيدي يوجه خطاب لأنصاره حول الاحداث في جنوب اليمن

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن
اعلن رئيس المجلس الانتقالي الجتوبي، عبدروس الزبيدي، الحرب على هادي وحزب الاصلاح.. مؤكداً أن المعارك التي شهدتها محافظة شبوة كشفت عن حقيقة حكومة هادي التي يسيطر عليها حزب الاصلاح.
واشار في كلمة له وجهها لانصاره مساء الثلاثاء أن الجيش القابع في معسكرات مأرب ووادي حضرموت والمهرة وأجزاء من شبوه، بما يمتلكه من عتاد وأسلحة وتجهيزات وقوة بشرية هائلة، هدفه السيطرة على منابع ثروات الجنوب وآباره النفطية.
ونوه الى ان ما حصل في حرب 94 م يتكرر الان حيث ان اليوم العدو ذاته يبعث ميليشياته الحزبية الحاقدة مشحونة بنفس عدواني، ومدفوعة بفتوى دينية تبيح لها قتل أبناء الجنوب بحجج واهية، في اشارة الى حزب الاصلاح.
ونوه الزبيدي الى أن أحداث الأسابيع المنصرمة في عدن وأبين واخيراً في شبوة كشف حجم التواطؤ بين الاطراف ما دفع ابناء المحافظات الجنوبية الى الوقوف أمام خيار التصدي لمخططات الأعداء، وقال: ان اي خيار آخر سوف تكون نتيجته الإضرار الكامل بقضيتنا وشعبنا ومنجزاتنا الوطنية المكتسبة.
واكد على ان تأمين شبوه ووادي حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى ومكيراس أولوية ملحة، ولا تقل أهمية عن تأمين عدن، في اشارة الى استمرار الحرب على قوات هادي.
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