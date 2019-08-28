- 1/2
- 2/2
Advertisements
الأربعاء 28 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
عدن - الخليج 365
طالب ناشطون، اليوم الأربعاء، بعودة القوات الجنوبية معتبرين أنه مطلب شعبي.
وتداول ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي "توتير" - صوراً وتسجيلات مصورة تظهر أسباب ضرورة عودة القوات الجنوبية.
وكتب أحد الناشطين أن "قائد النخبة الشبوانية المقدم محمد سالم البوحر يظهر في فيديو يؤكد ان المعركة لم تنتهي بعد في عتق وانهم جاهزون لطرد مليشيا الاحمر من شبوة والجنوب".
من جانبه، ذكر الخبير العسكري أحمد الشهري لقد اكتشفت الكثير من الاقنعه بأحداث شبوه عن نواع الأسلحة التي دخلت من مأرب باتجاه شبوه وقتالهم فيها وبينما الحوثي على أمتار من محافظة مأرب ولم يحركون ساكن، ولهذا عودة القوات الجنوبية مطلب شعبي.
ومن الأسباب التي جعلت الكثير يطالب بعودة القوات الجنوبية بأن "مليشيا الحشد الشعبي القادمة من مأرب والجوف وذمار اقتحمت كلية النفط والمعادن شبوة وعبثت بها وخربت ما طالته ايديهم تكسيرا وتخريبا بحقد لا يشبهه الا حقد الغزاة الذين احتلوا الجنوب 94م ".
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر ناشطون يكشفون أسباب المطالبة بعودة القوات الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.