الكشف عن عمليات نهب كبيرة ينفذها عناصر الإخوان بشبوة 

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الأربعاء 28 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كشف قيادي بالمجلس الانتقالي، عن عمليات نهب كبرى ينفذها عناصر الإخوان بمحافظة شبوة.
وحذر قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، أمس الثلاثاء، سكان مدينة عتق بمحافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن، من عمليات نهب تنفذها ميليشيا الإخوان لممتلكات الأهالي في المدينة.
ودعا عضو الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي، المواطنين في مدينة عتق بشبوة إلى الانتباه على ممتلكاتهم في المنازل وسياراتهم.
مؤكداً أن هناك عمليات نهب كبيرة تقوم بها ميليشيا الإخوان، وفقاً لما ذكره موقع "نيوز يمن".
وأكد القيادي الجنوبي، تعرض كلية النفط والمعادن في شبوة للنهب الكلي من جانب عناصر ميليشيا الإخوان.
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