مراقبون: إيران ومليشياتها تسعى إلى توريط العراق بحرب

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

روحاني

كتب بغداد طهران - الخليج 365

أكد مراقبون سياسيون أن إيران ومليشياتها تسعى إلى توريط العراق المثقل بالأزمات في حرب ستحرق ما تبقى منه، وتجعل من شبابه وقودا لنار هذه الحرب التي لا تربطهم وبلادهم بها أي رابط، فقط لحماية مشروع النظام الإيراني التوسعي ومصالحه من السقوط إثر اشتداد الضغوطات الدولية على النظام في طهران.



وأشارت المراقبة السياسية العراقية شذى العبيدي في تصريح نشره موقع "العين الإخبارية" - تابعه "الخليج 365"- إلى أن مليشيات الحشد افتتحت معسكرات جديدة لتجنيد الشباب العراقي.

وأضافت العبيدي قائلة: "افتتحت مليشيات العصائب والنجباء وحزب الله معسكرات جديدة لتجنيد الشباب العراقيين لقتال أمريكا نيابة عن إيران، هذه المعسكرات تهيئ هؤلاء الشباب فكريا وعسكريا لمحاربة كل من يعارض ويقف ضد المشروع الإيراني في المنطقة، وهؤلاء يتلقون محاضرات فكرية من قبل مدربين تابعين لمليشيا حزب الله اللبنانية وآخرون من فيلق القدس ترسخ فيهم الفكر النازي".

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مبينة أن استخبارات الحشد عممت تعليمات على عناصرها لنشر الفكر النازي بين الشباب من خلال توزيع مقاطع مصورة وملصقات خاصة بالنازيين في الحرب العالمية الثانية.

وكشف مصادر عسكرية عراقية أن فيلق القدس يواصل نقل الصواريخ المختلفة المديات إلى العراق، مؤكدة: "نقلت مليشيات الحشد خصوصا مليشيا عصائب أهل الحق والنجباء وكتائب سيد الشهداء وكتائب الإمام علي وكتائب الخراساني وكتائب حزب الله غالبية الصواريخ القادمة من إيران إلى داخل المدن في جنوب العراق وفي بغداد وكركوك والموصل والأنبار وديالى وصلاح الدين وبابل والبصرة والناصرية والعبارة، وخزنت كميات كبيرة من هذه الصواريخ والأسلحة داخل معسكرات القوات الأمنية العراقية والجيش العراقي وبين المناطق السكنية بهدف حمايتها من القصف"، ودعت هذه المصادر المواطنين العراقيين بالابتعاد عن مقرات هذه المليشيات.

ووصف الخبير العسكري والاستراتيجي العراقي علاء النشوع السياسة الإيرانية لخوض الحرب ضد واشنطن على الأراضي العراقية بـ"الخبث السياسي"، مشيرا إلى أن إيران تريد إبعاد الحرب عنها وعن جغرافيتها العسكرية بأي ثمن، فتدفع بذيولها في دول المنطقة للمواجهة مع أمريكا حتى تنأى بنفسها عن الحرب الكارثية التي ستخوضها عنها بالنيابة المليشيات الموالية لها.

وتابع النشوع لـ"العين الإخبارية": المواجهة في العراق سوف تزيد التعقيد في أي عمل عسكري أمريكي، خاصة أن جنوب العراق فيه من المناطق التي تسمح لها بحرب الأهوار والمستنقعات التي يمكن أن تضع فيها إيران أكثر أسلحتها القوية والمتطورة بعض الشيء لتكون أكثر خطورة وتأثير على القوات الأمريكية إذا ما دخلت معها بحرب برية، لافتا إلى أن طهران قد تستخدم هذه الأسلحة -وخاصة بعيدة المدى منها- في ضرب أهداف أمريكية في الخليج العربي، ومنها الكويت والمملكة العربية السعودية.

وفشلت الرئاسات الثلاث في العراق (رئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء)، الإثنين الماضي، خلال اجتماعها مع عدد من قادة مليشيات الحشد الشعبي من إيقاف الخطابات الشعبوية والتهديدات التي تطلقها المليشيات الإيرانية ضد واشنطن وحلفائها، وإصراراها على توريط العراق بالحرب بين إيران وأمريكا وإسرائيل.

وغاب قادة آخرون رئيسيون معروفون بولائهم للنظام الإيراني في مقدمتهم الإرهابي أبومهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي زعيم كتائب حزب الله العراقي، والإرهابي قيس الخزعلي زعيم مليشيا عصائب أهل الحق، والإرهابي أكرم الكعبي زعيم مليشيا النجباء، وآخرون عن الاجتماع، مؤكدين رفضهم للموقف الحكومي الداعي إلى اتخاذ القنوات الرسمية الدبلوماسية لحل الأزمة وتجنيب العراق الحرب.