"مسام" ينتزع 2797 لغماً حوثياً خلال الأسبوع الماضي

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب Advertisements متابعات_الخليج 365

أعلن مشروع "مسام" لنزع الألغام، عن انتزاع 2797 لغماً وذخيرة غير منفجرة في الأسبوع الماضي من شهر أغسطس (آب) الجاري، كانت زرعتها ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في عدد من المحافظات والمناطق المحررة.



وقال مدير عام المشروع السعودي لنزع الألغام أسامة القصيبي، إن الفرق نزعت خلال الأسبوع الماضي من هذا الشهر 2107 ذخائر غير منفجرة، و690 لغماً مضاداً للدبابات، وفقاً لما ذكره موقع "سبتمبر نت" أمس الثلاثاء.

وذكر أن الفرق الميدانية نزعت منذ بداية هذا الشهر 5435 لغماً وذخيرة غير متفجرة، ليصل مجموع ما تم نزعه منذ انطلاق المشروع ولغاية يوم 22 أغسطس (آب) الجاري 83748 تنوعت بين ألغام وعبوات ناسفة وذخائر زرعتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في عديد من مناطق اليمن.