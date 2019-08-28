 تجدد المواجهات بين قوات الانتقالي وألوية الإصلاح قرب شقرة بأبين

Advertisements الأربعاء 28 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب Advertisements الخليج 365 ـ أبين تجددت المواجهات العنيفة قرب مدينة شقرة الساحلية في محافظة أبين، جنوبي اليمن، بين قوات الانتقالي وألوية تابعة للإصلاح.

وقالت مصادر عسكرية إن المواجهات تجددت بعد هجوم لألوية الإصلاح من جهة العرقوب على مدينة شقرة التي استعادتها قوات الانتقالي. ولفتت المصادر إلى أن المواجهات اندلعت بعد وصول تعزيزات لكلا الطرفين.

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