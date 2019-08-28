بالصور .. مشاهد لخسائر الجيش السعودي في جيزان

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – جيزان وزع الاعلام الحربي مشاهد لخسائر الجيش السعودي في جيزان. وتظهر المشاهد لحظة اقتحام الجيش واللجان الشعبية مواقع مرتزقة الجيش السعودي في تبة شعثان وتبة الصياد بقطاع جيزان والسيطرة عليها ومقتل أعداد من المرتزقة تركت جثثهم ملقاه في ساحة المعركة.

كما أظهرت المشاهد اغتنام الجيش واللجان الشعبية اسلحة وعتاد عسكري تركه المرتزقة ولاذو بالفرار

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