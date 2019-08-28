شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم على إلهام الفضالة بعد الظهور بـ ” المايوه ” بمقطع مثير من داخل المسبح! (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسبب فيديو للفنانة الكويتية إلهام الفضالة في هجوم كبير عليها بسبب ظهور إبنتها ” نور ” بملابس السباحة ” المايوه ” .

وكانت الفنانة الكويتية قد التقطت لها بعض المشاهد أثناء السباحة في فيديو مسجل للتواصل مع متابعيها والرد على أسئلتهم .

قد يهمك ايضاً:

هجوم على إلهام الفضالة بعد الظهور بـ ” المايوه ” بمقطع مثير من داخل المسبح!



- مريام فارس تقفز لحضن شاب وسيم وتضع يده على المناطق الحساسة.. لكنه قبل تقبيلها همس في أذنها بكلمات صاعقة قتلت ابتسامتها.. شاهد ماذا قال؟!

- بملابس مكشوفة وإطلالة جريئة.. غادة عبدالرزاق تفاجئ جمهورها بـ ”صور فاضحة”

- ما حقيقة وفاة الفنانة ”نانسي عجرم” بحادث سير كبير أودى بحياتها وحياة عائلتها..؟ وما طبيعة وضعها الصحي الآن؟

- عاجل : إسرائيل تقصف أربع دول عربية وتهدد بقصف الخامسة (أسماء الدول)

- عاجل : عبداللطيف السيد يرد على دعوة الميسري له.. نجوم السماء اقرب لك من الجنوب يا ميسري (شاهد)

Advertisements

- هاني بن بريك يفقد عقله ويهاجم الإمارات علنا ويتهمها بدعم ”الاخوان المسلمين” وحزب الإصلاح.. لن تصدق ماذا قال؟

- عاجل : أكبر قوة عسكرية ضخمة تصل الآن أبين من شبوة .. وعبداللطيف السيد يهاجم الإمارات ويعلن تعرضه للخيانة (فيديو)

- الملك سلمان يتدخل شخصيا ويضع المتمردين في عدن أمام خيار واحد

- عاجل : قناة العربية تصدم قيادات المجلس الانتقالي وتعلن قبل قليل هذا الخبر العسكري العاجل.. شاهد ما ورد فيه؟





وانتقد المتابعون ظهور الفتاة بهذا الشكل واعتبروه “قلة أدب ” ، فيما أسرعت الفنانة الكويتية بالرد عليهم مؤكدة أن ابنتها لا زالت في التاسعة من عمرها .

وحقق الفيديو المثير للجدل إنتشار واسع إذ تجاوز 16000 مشاهده في الساعات الأولى لنشره .

وكانت فضالة قد استقبلت مؤخراً حفيدتها وسط فرحة عارمة متفاخرة بكونها أصبحت جدة وهي لا زالت في الأربعينات من عمرها.