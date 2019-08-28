شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم على إلهام الفضالة بعد الظهور بـ ” المايوه ” بمقطع مثير من داخل المسبح! (فيديو) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تسبب فيديو للفنانة الكويتية إلهام الفضالة في هجوم كبير عليها بسبب ظهور إبنتها ” نور ” بملابس السباحة ” المايوه ” .
وكانت الفنانة الكويتية قد التقطت لها بعض المشاهد أثناء السباحة في فيديو مسجل للتواصل مع متابعيها والرد على أسئلتهم .
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هجوم على إلهام الفضالة بعد الظهور بـ ” المايوه ” بمقطع مثير من داخل المسبح!
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وانتقد المتابعون ظهور الفتاة بهذا الشكل واعتبروه “قلة أدب ” ، فيما أسرعت الفنانة الكويتية بالرد عليهم مؤكدة أن ابنتها لا زالت في التاسعة من عمرها .
وحقق الفيديو المثير للجدل إنتشار واسع إذ تجاوز 16000 مشاهده في الساعات الأولى لنشره .
وكانت فضالة قد استقبلت مؤخراً حفيدتها وسط فرحة عارمة متفاخرة بكونها أصبحت جدة وهي لا زالت في الأربعينات من عمرها.
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