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فريق أممي لمعاينة القنبلة الموقوتة قبالة سواحل اليمن

الأربعاء 28 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

أعلنت الأمم المتحدة أن فريقا من الخبراء الأمميين وصل إلى جيبوتي استعدادا لمعاينة ناقلة النفط "صافر" المتوقّفة قبالة سواحل اليمن والتي لم تخضع لأي صيانة منذ العام 2015 وتشكل خطرا على البيئة.



وقد تصاعدت حدة التحذيرات من حدوث كارثة بيئية وشيكة مع استمرار ميليشيا الحوثي الانقلابية بمنع الفرق الفنية الأممية من صيانة ناقلة النفط المتهالكة والتي يمكن أن تنفجر قبالة سواحل اليمن، مما قد يتسبب في واحدة من أكبر التسريبات النفطية في العالم.

وحذر الخبراء من أن ناقلة نفط متداعية تحمل أكثر من مليون برميل من النفط الخام قد تنفجر قبالة سواحل اليمن مما قد يسبب أحد أكبر الانسكابات النفطية فى العالم.

وترسو السفينة المملوكة لليمن قبالة رأس عيسى، وكانت في وقت من الأوقات منصة بحرية لتحميل السفن بالنفط الخام من خط أنابيب قريب قادم من محافظة مأرب الوسطى.

ووصف الخبراء السفينة بانها قنبلة موقوتة، قائلين إنها معرضة لخطر الانفجار بسبب التراكم الخطير للغازات المتطايرة التى تطلق من البترول الذى تحمله، وعدم صيانة السفينة. كما تتفكك السفينة بسبب تأثير المياه المالحة، وقال راسل جيكى المتحدث باسم مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للامم المتحدة لصحيفة الاندبندنت الثلاثاء، إن الأمم المتحدة مازالت "تشعر بقلق عميق إزاء التهديد البيئي" الذى تشكله الناقلة المتهالكة.

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وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن بدء مهمة الخبراء الأمميين رهن بـ"الاستعدادات التقنية الجارية والظروف المناخية".

وأضاف دوجاريك أن "حمولة صافر تبلغ نحو 1,1 مليون برميل من النفط. وهيكلها لم يخضع للصيانة منذ العام 2015 ومن شأن أي تسرب نفطي أن يتسبب بكارثة بيئية وإنسانية".

وينوي خبراء الأمم المتحدة أولا إجراء "تقييم تقني وصيانة أولية إذا أمكن".

وتطالب الأمم المتحدة منذ وقت طويل بمعاينة السفينة لكن ميليشيا الحوثي لم توافق على طلبها إلا مؤخرا، حيث كانت تتخذ من السفينة ورقة ابتزاز لمواجهة أي عمل عسكري في الحديدة.

وكان مارك لوكوك، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، قال في جلسة لمجلس الأمن الشهر الماضي إن الحوثيين رفضوا مرارا السماح بزيارة السفينة "صافر" الراسية على بعد عدة كيلومترات خارج ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر، شمال الحديدة.

وأضاف أن الناقلة التي تحتوي على أكثر من مليون برميل من النفط تتآكل بسرعة، وهناك مخاوف من تراكم الغازات في صهاريج التخزين مما يعني أن السفينة قد تنفجر.