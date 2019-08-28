شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قطر تفاجئ العالم وتعلن سحب جميع استثماراتها من هذه الدولة... لن تصدق كم تبلغ قيمتها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 8968504 عــــــاجل : تركيا تفاجئ "بن سلمان" بهدية لا تقدر بثمن .. شــاهد (فيديو) Advertisements عاجل : قطر تفاجئ العالم وتعلن سحب جميع استثماراتها من هذه الدولة... لن تصدق كم تبلغ قيمتها كشف تقرير تركي أعده كبير مستشاري رئيس حزب الشعب الجمهوري أردوغان توبراكز، أن قطر تستعد لسحب استثماراتها من تركيا، رغم العلاقة الوثيقة بين البلدين. وأشار التقرير إلى أن الخطوة القطرية ربما تأتي بموافقة أميركية، فيما يقدر خبراء اقتصاديون استثمارات قطر في تركيا بنحو 20 مليار دولار.8968504

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : قطر تفاجئ العالم وتعلن سحب جميع استثماراتها من هذه الدولة... لن تصدق كم تبلغ قيمتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.