عاجل : القوات الاماراتية تغادر الان عدن بحرا وجوا (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - 7115522 عــــــاجل : تركيا تفاجئ "بن سلمان" بهدية لا تقدر بثمن .. شــاهد (فيديو) Advertisements عاجل : قطر تفاجئ العالم وتعلن سحب جميع استثماراتها من هذه الدولة... لن تصدق كم تبلغ قيمتها أجلت عدد من المروحيات الحربية ضباطاً إماراتيون من مقر التحالف العربي في البريقة غرب عدن .



وقالت مصادر مطلعة ” إن مروحيات إماراتية، تجلي في الأثناء ضباط إماراتيون من مقر التحالف في البريقة، إلى مطار عدن، قبيل مغادرتهم المدينة.



ولم تعرف بعد وجهة القيادات الاماراتية، لكن قيادات أخرى كانت تستقر في “بلحاف” غادرت الميناء أمس باتجاه المكلا بعد سيطرة القوات الحكومية على الميناء.



بالتزامن من ذلك كشفت مصادر إعلامية، نقل الامارات معدات عسكرية وأسلحة من عدن على متن سفن عبر البحر.7115522

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