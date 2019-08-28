عاجل : قناة العربية تصدم قيادات المجلس الانتقالي وتعلن قبل قليل هذا الخبر العسكري العاجل.. شاهد ما ورد فيه؟

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عدن - ياسمين التهامي - 7084431

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أفادت مصادر عسكرية في محافظة أبين أن قوات الجيش الوطني دخلت، صباح اليوم الثلاثاء، مدينة شقرة الساحلية في محافظة أبين، والتي تبعد نحو 100 كيلومتر شرق عدن، وتخوض مواجهات مع قوات الحزام الأمني الموالية للمجلس الانتقالي.بحسب قناة العربية.

وأوضحت مصادر محلية أن المواجهات اندلعت بعد فشل مساعي وساطة لإقناع القوات الموالية للانتقالي بمغادرة المدينة وتسليمها سلمياً.

وبالتزامن تدور مفاوضات بين قوات من الجيش الوطني ووجهاء قبليين مع قوات الحزام الأمني في مدينة زنجبار عاصمة المحافظة ومديرية خنفر لتسليمهما دون قتال.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الجيش الوطني بعد أن استكملت السيطرة على مديرية أحور وتأمينها توجهت نحو زنجبار، وهي الآن على مشارفها بانتظار ما ستتوصل إليه لجنة الوساطة التي تعمل على إقناع عناصر بالمجلس الانتقالي بالاستسلام وتجنيب المدينة إراقة الدماء.

وأكدت المصادر أن القوات جاهزة لاقتحام المدينة في حال رفضت تلك العناصر تسليم نفسها وإنهاء التمرد.

وفي ذات السياق أصدر اللواء الخامس مشاة في محافظة أبين مساء أمس الاثنين بياناً، دعا فيه عناصر الانتقالي في المحافظة إلى سرعة تسليم مواقعهم وإعلان ولائهم للرئيس هادي، والعمل على تجنيب المحافظة الفوضى والاقتتال.7084431