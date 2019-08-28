شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل :إسرائيل تقصف أربع دول عربية وتهدد بقصف الخامسة (تعرف على الدول) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 9096835

عــــــاجل : تركيا تفاجئ "بن سلمان" بهدية لا تقدر بثمن .. شــاهد (فيديو)

عاجل : قطر تفاجئ العالم وتعلن سحب جميع استثماراتها من هذه الدولة... لن تصدق كم تبلغ قيمتها

Advertisements

شنت دولة الاحتلال الإسرائيلية هجمات عسكرية ضد سوريا والعراق ولبنان والأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقد بثت قناة الجزيرة في نشرة سابقة مشاهد من الجولان السوري المحتل للتعزيزات العسكرية الإسرائيلية.

وأوضح مراسل الجزيرة أن إسرائيل دفعت بدبابات ومدرعات وناقلات جند وقطع عسكرية متعددة إلى مناطق مختلفة من الجولان.

إلى ذلك، هدد رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتينياهو بقصف أي دولة ستسمح باستخدام أراضيها لإطلاق عمليات عسكرية ضد "إسرائيل" .

من جانبهم ، يعلن الحوثيون تضامنهم مع إيران وحلفائها في المنطقة العربية، ضد الهجمة الاسرائيلية، زاعمين أن إسرائيل تشن حربا عليهم عن طريق التحالف العربي.

ورأت وسائل إعلام موالية لإيران أن اليمن، يدخل ضمن الدول التي حذرها نتينياهو من تسخير أراضيها لأي هجمات إيرانية ضد كيانه .9096835