شكرا لقرائتكم خبر عن ما حقيقة وفاة الفنانة ”نانسي عجرم” بحادث سير كبير أودى بحياتها وحياة عائلتها..؟ وما طبيعة وضعها الصحي الآن؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 5562059تتعرض المطربة اللبنانية المشهورة “نانسي عجرم” إلى الكتير من شائعات ومنها شائعة تعرضها لأمراض صحية، وفي الأيام الأخيرة تم النشر أنها تعرضت لـ حادث سير خطير وقيل أنها فارقت الحياة، إستطاعت الفنانة نانسي عجرم الرد بشكل جيد على هذه الأخبار حيث ردت بشكل غير مباشر حسب رغبتها، لأنها لا تحب القيل والقال وتحب أن تكون بعيدة عن أي شائعة، فـبقيت نشيطة على مواقع التواصل الإجتماعي وكانت تتجاهل ولا تجيب على أي تعليق عن تلك الأخبار الكاذبة، وبدأت بـ تجهيزات لحفل ستقيمه ب سلطنة عمان.

رد الإعلامية ريما نجيم نفى المكتب الإعلامي

رد كلاً من ريما نجيم و المكتب الاعلامي بنفي عن اخبار الشائعات للفنانة نانسي عجرم عن خبر وفاتها و أيضا نفى المركز الإعلامي للفنانة نانسي عجرم عن خبر وفاتها، عبر صفحات على “تويتر” قائلاً: ”كل اﻷخبار التي تطالها في الآونة الأخيرة، ومنها خبر تعرضها لحادث سير كبير أودى بحياتها وبحياة عائلتها، شائعات مغرضة“.

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وهناك أيضا رد الإعلامية ريما نجيم عبر إذاعة الغد بقولها: ”اتركوا نانسي عجرم في حالها، نجمة تحبّ الهدوء، ولا تفتعل المشاكل مع أحد، لمَ كل تلك الإشاعات المخيفة والعناوين المُسيئة؟“

حفلات نانسي عجرم في صيف 2019

نشرت نانسي عجرم التذاكر الدعائي لحفلها بعمان، وكتبت على التذاكر رسالة موجهة لجمهورها :“كتير متحمسة لالتقي بجمهوري العزيز بسلطنة عمان ضمن مهرجات صلالة السياحي”، ووجود حفل ضمن المهرجان بعد غد _الأربعاء_21 من شهر أغسطس الجاري.

حيث قامت أيضا بـ إحياء حفل في مركز دبي التجاري العالمي، وكانت في قمة التألق والجمال وخاطفة الأنظار وكان الحفل ضمن احتفالات عيد الأضحى، و مهرجان بنزرت في تونس حيث أبهر فيها الجميع عند غنائها مع طفلة صغيرة على المسرح أغنية “بدنا نولع الجو” فكانت الفنانة نانسي عجرم في قمة الجمال والحماس.5562059