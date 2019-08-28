عاجل.. قوات عسكرية بكامل عتادها العسكري تصل عدن لمواجهة قوات الجيش.. عملية نوعية فور وصولهم عدن اربكت حسابات الشرعية

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عدن - ياسمين التهامي - 5070832

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قال السياسي والقيادي في حراك جنوب اليمن أحمد الصالح أن كتائب من قوات العمالقة الجنوبية وصلت إلى العاصمة المؤقتة عدن قادمة من جبهة الساحل الغربي.

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ودعا الصالح عبر تغريدة له على تويتر رصدها "المشهد اليمني" كل القوات الجنوبية التي تقاتل خارج عدن بالعودة والتصدي لقوات الجيش الوطني.

ياتي ذلك بالتزامن مع عملية التحرير الواسعة التي يقوم بها الجيش الوطني في محافظة أبين ضد مليشيات المجلس الإنتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات

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