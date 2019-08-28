عاجل .. الجيش الوطني يزف بشرى سارة من أبين .. سقوط معسكر وفرار جماعي وطلائع الجيش تزحف من شبوة (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - 7086165اعلن مصدر عسكري بالجيش الوطني ، ان القوات الحكومية تمكنت قبل قليل من إستعادة مدينة شقرا الساحلية بالكامل ، وبدأت بالزحف نحو زنجبار المركز الإداري لمحافظة أبين .
وأكد المصدر ان قوات الجيش الوطني والحرس الرئاسي تمكنت من إحكام قبضتها قبل قليل على معسكر 7 أكتوبر بمحافظة أبين وسط فرار جماعي لمليشيات ما يسمى المجلس الإنتقالي المدعوم إماراتيا .
مشيرا إلى ان قوات الجيش الوطني بعد أن استمكلت تطهير محافظة شبوة بدأت طلائع الجيش الزحف صوب أبين لرفد قوات الجيش الوطني المرابطة في المحافظة .7086165
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