شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. الجيش الوطني يزف بشرى سارة من أبين .. سقوط معسكر وفرار جماعي وطلائع الجيش تزحف من شبوة (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 7086165اعلن مصدر عسكري بالجيش الوطني ، ان القوات الحكومية تمكنت قبل قليل من إستعادة مدينة شقرا الساحلية بالكامل ، وبدأت بالزحف نحو زنجبار المركز الإداري لمحافظة أبين .

وأكد المصدر ان قوات الجيش الوطني والحرس الرئاسي تمكنت من إحكام قبضتها قبل قليل على معسكر 7 أكتوبر بمحافظة أبين وسط فرار جماعي لمليشيات ما يسمى المجلس الإنتقالي المدعوم إماراتيا .

مشيرا إلى ان قوات الجيش الوطني بعد أن استمكلت تطهير محافظة شبوة بدأت طلائع الجيش الزحف صوب أبين لرفد قوات الجيش الوطني المرابطة في المحافظة .7086165