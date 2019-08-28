شكرا لقرائتكم خبر عن عادل اليافعي : هذا ما سيحدث غدا بالصوت والصورة .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 3398365قال الاعلامي الجنوبي مذيع قناة أبو ظبي عادل اليافعي ان يوم غدا سيشهد حدث بالصوت والصورة بما يثلج القلوب ويشفي الصدور, حسب وصفه وغرد اليافعي في تغريدة على حسابه بـ"تويتر" غدا سترونها صوتا وصورة بما يثلج قلوبكم ويشفي صدوركم أيها المؤمنون الصادقون Advertisements واضاف قائلاً: والذي نفسي بيده أنكم الغالبون بإذن الله وان العملاء والخونة والإرهاب الإصلاحي هم الخاسرون ..موعدنا غدا ..انتهى وتشهد محافظتي شبوة وأبين مواجهات عسكرية بين الحكومة الشرعية وقوات الانتقالي اندلعت خلال اليومين الماضيين ولا زالت حتى اللحظة 3398365

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