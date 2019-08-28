شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجل : قرار مفاجيء وضربة موجعة .. بحق "ضاحي خلفان" والآخير يغادر تويتر ويترك هذه الرسالة الصادمة للجميع .. تعرف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 9279069في قرار مفاجيء قرر ضاحي خلفان نائب شرطة دبي التوقف عن التغريد على حسابه على تويتر.

وكتب خلفان : " سأتوقف عن التغريد عشرة أيام .. حتى تلتقط "الحدث" أنفاسها وتفتح عيونها جيدا.. وتعلم أن القاعدة في قلب الحدث.. قصدي المعارك".

وتضمنت تدوينات خلفان في الأيام الماضية هجوما حادا على الحكومة الشرعية في اليمن، وغمز السعودية بتصريحات مسيئة، حيث كتب في أحد تدويناته : " " 2020 سيسقط هادي وعلي محسن".

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وفي هجوم متوقع على اليمنيين كتب خلفان : " "شاركنا بفاعلية لا تخفى على احد بتحرير 80% من اراضي اليمن. فنحن عائدون وبقي لدى الحوثي 20% .....كما خرجتم يا شماليون بملابس النساء هربا من الحوثي..عودوا الى شمالكم بزي الحريم وحرروه".

وأضاف: "عبدالملك (الحوثي) أرجل من أرجل رجالكم..وإذا كلامي غلط خلونا نشوفكم".

وغرد قبل أيام أيضا مطالبا بتقسيم اليمن قائلا : " " التفريط في استقلال الجنوب تفريط في الأمن القومي العربي والخليجي"

وأضاف:" انتهاء الحكومة الشرعية اليمنية يهيئ قادة الجنوب للإعلان بعودة بلادهم الى ما كانت عليه جمهورية مستقلة ذات سيادة انفصالها عن الشمال...ويتم الاعتراف بعودة الروح الجنوبية الى الجنوب العربي".9279069