تراند اليوم : زعيم قبائل «حضرموت»يغضب «الانفصاليين» بهذا البيان الشجاع والوطني

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عدن - يزيد التهامي - زعيم قبائل «حضرموت»يغضب «الانفصاليين» بهذا البيان الشجاع والوطني

الأربعاء 28 أغسطس-آب 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس- متابعات

أكد رئيس مرجعية قبائل وادي حضرموت الشيخ عبدالله صالح الكثيري اليوم الثلاثاء تمسكه بمشروع إقليم حضرموت بكامل الصلاحيات يدير شؤونها أبناءها وتسخر ثروتها لتنميتها وتطويرها.

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وجدد الكثيري - في بيان له حصل "مأرب برس" على نسخة منه – وقوفه ودعمه للرئيس عبد ربه منصور هادي باعتباره الرئيس الشرعي المعترف به.

ونفى الكثيري كل ما نسب إليه من تصريحات خلال الأيام الماضية.

ودعا رئيس مرجعية قبائل وادي حضرموت جميع المكونات لأن تنتهج منهج الحوار وتجنيب العنف وعدم الغاء أي مكون آخر من المكونات الفاعلة والخيرة والتي تعمل لصالح الوطن.

وتأتي تصريحات الكثيري عقب أحداث التمرد الذي قاده المجلس الانتقالي الانفصالي وتم اخماده بمحافظة شبوة عقب محاولة تمدده بالمحافظات الجنوبية.