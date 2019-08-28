تراند اليوم : إعلان هام من البنك المركزي اليمني لجميع البنوك التجارية والإسلامية

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عدن - يزيد التهامي - إعلان هام من البنك المركزي اليمني لجميع البنوك التجارية والإسلامية

الأربعاء 28 أغسطس-آب 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلن البنك المركزي اليمني اليوم الثلاثاء لجميع البنوك التجارية والإسلامية عن استمراره في تقديم المصارفة للسلع بسعر 506، وفقاً للضوابط والآلية المعتمدة بتعميم البنك المركزي اليمني الصادر بتاريخ 14 يوليو 2019م. وفي بيان له، حث البنك المركزي جميع البنوك الذين لديهم طلبات مصارفة لأغراض استيراد السلع من غير السلع الأساسية المحددة ضمن الوديعة السعودية ومن غير الكماليات التوجه إلى قطاع العمليات الخارجية بمقر البنك الرئيسي في العاصمة عدن خلال أوقات الدوام الرسمي ووفقاً للآلية المعتمدة.

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