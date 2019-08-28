تراند اليوم : ”البنتاجون“ الأمريكي يكشف حقيقة علاقة قوات الحكومة ”الشرعية“ بتنظيم القاعدة

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عدن - يزيد التهامي - ”البنتاجون“ الأمريكي يكشف حقيقة علاقة قوات الحكومة ”الشرعية“ بتنظيم القاعدة

الثلاثاء 27 أغسطس-آب 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

نفت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، اليوم الثلاثاء 27 اغسطس/آب، إدعاءات ميليشيا ما يسمى بـ”المحلس الانتقالي الجنوبي“، حول استخدام الجيش اليمني لعناصر إرهابية جنوبي اليمن.

وأكد ”البنتاجون“ عدم صحّة التقارير التي تشير إلى استخدام القوات الحكومية تنظيم "أنصار الشريعة"، في معركاتها ضد ميليشيا الانتقالي الإماراتي جنوبي اليمن، بحسب قناة ”الحرة“، الأمريكية.

وجددت ”التزام الولايات المتحدة وحلفائها بمقاتلة الإرهابيين والقضاء عليهم بما في ذلك تنظيم القاعدة في اليمن".

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وأشار "البنتاجون“، الى انه ”ماض في ملاحقة قيادييّ التنظيم والقضاء عليهم من دون أي مهادنة".

ووصف وكيل وزارة الثقافة في الحكومة اليمنية، عبد الهادي العزعزي، اتهام القوات الحكومية بالتعاون مع "أنصار الشريعة" أو غيرها من التنظيمات المتطرفة بأنه "اتهام باطل وزيف".

وأشار إلى أن الهدف من ذلك هو محاولتهم "كسب تعاطف دولي للحصول على دعم دولي ولتبرير تمردهم العسكري ضد السلطة الشرعية للجمهورية اليمنية".

وقال إنهم "يحاولون بهذه الإسطوانة المشروخة إخفاء دورهم المشبوه باحتضان الكيانات الإرهابية التي أخرجوها من السجون، وهي متهمة بارتكاب أعمال إجرامية ومهاجمة المؤسسات وقوات الجيش اليمني في المحافظات الجنوبية، مثلما أخرجوا أحد قادة القاعدة في أبين ويدعى خالد عبد النبي من سجون عدن".

وأضاف العزعزي أن "القوات التي تقاتل في شبوة وعدن وأبين هي قوات الجيش الوطني وكلهم من أبناء المحافظات الجنوبية يدافعون عن الجمهورية ضد تمزيق اليمن".

ويرى العزعزي، أن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي تشعر "بفقدان الحجة السياسية" في مشروع فصل الشمال عن الجنوب وتحاول تجنب إدانتها من قبل لجنة المراقبين الدوليين، التي تم إنشاؤها بموجب القرار 2216، من خلال "خلق مبررات أخرى مستغلة اسم جماعة أنصار الشريعة"، التي كانت تسيطر على محافظة أبين في العام 2013 وطهرها الجيش اليمني حينها.

ويتساءل: "كيف يتهمون الحكومة باستخدام تنظيم أنصار الشريعة في أبين وهم المسيطرون على الأرض وأصحاب اليد العليا في محافظات أبين وعدن والضالع وشبوه؟".