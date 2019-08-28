تراند اليوم : هاني بن بريك يفقد السيطرة على ذاته .. وينقلب على قناة العربية والحدث .. ويتحدث عن المؤامرة الكبرى مع قناة الجزيرة

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عدن - يزيد التهامي - هاني بن بريك يفقد السيطرة على ذاته .. وينقلب على قناة العربية والحدث .. ويتحدث عن المؤامرة الكبرى مع قناة الجزيرة

الثلاثاء 27 أغسطس-آب 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

شن نائب رئيس ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، "هاني بن بريك" هجوما حادا على قناة "العربية"، المملوكة للسعودية والتي تبث من دبي، متهما إياها بـ”تقاسم الأدوار“ مع قناة "الجزيرة" القطرية في خدمة "الإخوان المسلمون". وفي تغريدة على ”تويتر“ رصدها ”مأرب برس“، قال ”بن بريك“ ان "قناة العربية وفرعها الحدث أشد خبثا ومكرا؛ لأنها محسوبة على المشروع العربي". واتهم هاني بن بريك، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات، قناة العربية وفرعها الحدث بأنها من “الإعلام الإخونجي، وأنها تخدم تنظيم الإخونج بمهنية عالية”، وأنها “تتقاسم الأدوار مع قناة الجزيرة”. وزاد في تغريدة على حسابه على “تويتر”: “إن قناة العربية وفرعها الحدث أشد خبثا ومكرا؛ لأنها محسوبة على المشروع العربي”. Advertisements وعاد بن بريك في تغريدة أخرى لمهاجمة “العربية” وفرعها “الحدث”، ومقارنتهما بالجزيرة، والحديث عن مؤامرة إعلامية كبرى. وقال في أحداث شبوة لم تشر العربية وفرعها الحدث مطلقا - والجزيرة من باب أولى - لمشاركة تنظيم القاعدة بفاعلية في الأحداث واستهداف النخبة. لم تشر لملابسات الحادث ولم تشر لأرتال القوات القادمة من مأرب والتي رفضت لأربع سنوات وزيادة التحرك نحو الحوثي . نحن أمام مؤامرة إعلامية كبرى وسنجتازها وأضاف: "قناة العربية تنتظر حملة مقاطعة وطنية جنوبية في الوطن الجنوبي الكبير، ومن الجنوبيين في الخارج، فنهجها خدمة للإخونج وأجندتهم (..) سيقاوم الشارع الجنوبي مشروع قناة العربية الخادم لتنظيم الإخونج الشيطاني في بلادنا، وإني لأدعو كل جنوبي حر يعشق الجنوب ويتوق لاستقلال بلده أن يقاطعها". وسخر ناشطون من هجوم "بن بريك" قائلين إن "العربية"، التي تسخر جهدا كبيرا من تغطيتها لشيطنة "الإخوان"، من المستحيل أن تتخذ نهج الجماعة، بينما رأى آخرون أن تغريداته ربما تحمل "رسالة خفية تريد الإمارات إيصالها إلى السعودية"، عبر أحد أبرز رجالاتها في اليمن. فهجوم "بن بريك" جاء بعد أيام من هزيمة لحقت بقوات ما يعرف بـ"النخبة الشبوانية"، وهي ميليشيا مدعومة إماراتيا، في منطقة عتق، مركز محافظة شبوة جنوب اليمن، على يد قوات الحكومة الموالية للرئيس "عبدربه منصور هادي" المدعوم من السعودية. ودارت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والقذائف المدفعية بين قوات "هادي" وبين "النخبة الشبوانية"، فشلت خلالها الأخيرة في السيطرة على المدينة.

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