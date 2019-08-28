تراند اليوم : الطيران يباغت الحوثيين ويدك أكبر معسكراتهم في صنعاء والانفجارات تهز المنطقة

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عدن - يزيد التهامي - الطيران يباغت الحوثيين ويدك أكبر معسكراتهم في صنعاء والانفجارات تهز المنطقة

الثلاثاء 27 أغسطس-آب 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

شنت مقاتلات التحالف العربي، صباح اليوم الثلاثاء، غارات جوية عنيفة على احد اكبر المعسكرات الخاضعة لسيطرة الحوثيين في مديرية أرحب شمال العاصمة صنعاء.

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وشن الطيران عدة غارات سُمع دويها في ضواحي صنعاء، استهدف بها معسكر الصمع الاستراتيجي، الواقع تحت سيطرة الحوثيين في أرحب.

وبحسب وسائل الاعلام التابعة للحوثيين فأن مقاتلات التحالف العربي شنت ثمان غارات على قاعدة الصمع العسكرية في مديرية أرحب شمال العاصمة صنعاء.

فيما اشارت مصادر محلية، الى إن القصف استهدف أماكن متفرقة داخل المعسكر الذي يعد من أكبر المعسكرات بصنعاء.

ونقل مأرب برس عن المصادر قولها ان القصف استهدف مخازن اسلحة وصواريخ داخل المعسكر وان انفجارات عنيفة وتصاعد لاعمدة الدخان ، سمعت وشوهدت عقب القصف ، يرجح انها من داخل المخازن المستهدفة .