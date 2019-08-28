تراند اليوم : انشقاق قائد عسكري رفيع عن الانفصاليين وانضمامه للشرعية

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عدن - يزيد التهامي - انشقاق قائد عسكري رفيع عن الانفصاليين وانضمامه للشرعية
الثلاثاء 27 أغسطس-آب 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة
اعلن قائد عسكري رفيع انشقاقه عن مليشيات الحزام الامني والانضمام لقوات الجيش اليمني في محافظة ابين (جنوب اليمن).
واعلن العميد علي عوض المحوري قائد الحزام الأمني في المنطقة الوسطى شرقي محافظة أبين، الانضمام للقوات الحكومية.
وجاء اعلان العميد المحوري في فيديو مسجل (شاهده مأرب برس) حيث اكد فيه انشقاقه عن الحزام الأمني المدعوم من الإمارات، نتيجة الانقلاب على شرعية الرئيس هادي، لينضم لقوات الشرعية.
ووصلت قوات الشرعية الى مداخل زنجبار عاصمة محافظة ابين وتستعد لتحريرها من الانفصاليين.
وبعد انتصارات شبوة وانكسار المليشيات الانفصالية فيها ودحرها منها ؛ اعلنت عدد من الالوية والقيادات في ما يسمى النخبة الشبوانية الانضمام للشرعية.
وامس الاثنين وجه رئيس الحكومة في اجتماع عقده مع اللجنة الامنية بشبوة ، وجه بادراج ودمج كافة الوحدات العسكرية المنضمة للشرعية الى قوات الجيش الوطني ، وقال معين ان ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس هادي.
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