شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل تذكرون الشاب السعودي الذي اعلن التطبيع مع اسرائيل .. ظهر اخير في فلم إباحي برفقة هذة الفتاة... والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - هل تذكرون الشاب السعودي الذي اعلن التطبيع مع اسرائيل .. ظهر اخير في فلم إباحي برفقة هذة الفتاة الحسنأ .. شاهدو

من جديد عاد الشاب السعودي محمد سعود، لإثارة الجدل على مواقع السوشال ميديا بعد نشره صورة برفقة فتاة اسرائيلية قال انها صديقته .

-------------------------------------------

شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة :

عاجـــل : مواجهات بين شلال شايع والقوات السعودية الان في عدن .. «تفاصيل التطورات الطارئة»

هل تذكرون الشاب السعودي الذي اعلن التطبيع مع اسرائيل .. ظهر اخير في فلم إباحي برفقة هذة الفتاة الحسنأ .. شاهدو

عاجـــل : سقوط اول مديرية في عدن الان .. واصابة قيادي كبير بالمجلس الانتقالي ..«شاهد اخر التطورات العسكرية الطارئة»

عاجـــل : وفاة الفنان كاظم الساهر قبل قليل في احد مستشفيات بيروت ، ومصدر يكشف عن السبب الصادم الذي تسبب برحيل قيصر العرب وحزن كبير يخيم على الوسط الفني ..شاهد

Advertisements

عـــــاجـــــل : الطيران السعودي يدخل على خط المواجهة الان ويوقع مجزرة بصفوف عناصر الانتقالي في هذة المنطقة

بعد ان خلعت الحجاج وعادت إلى التبرج والسفور .. الفنانة "حلا شيحة" تصدم الوسط الفني بصورها الجريئة واطلالتها الفاضحة ..شاهد

عـــــــاجل .. أغتيال ملك الاردن "عبدالله" قبل قليل .. وقناة الجزيرة تنقل هذا الخبر العاجل .. وصحيفة القبس الكويتيه تكشف تفاصيل ماحدث ..شاهد

عـــــاجـــــل : طائرة حربية تشن غارات جوية عنيفة على مواقع في شبوة بصورة مباغته .. تعرف على هويتها والمواقع التي قامت بقصفها

-----------------------------------------

وكان الشاب السعودي محمد سعود قد قام مؤخرا بزيارة اسرائيل واثار موجة غضب واسعة في اوساط السعوديين والعرب على حدا سواء .

وفي تغريدته الجديدة التي رصدها موقع "صوت المغتربين" قال الشاب محمد ، الذي يعرف بإسم المطبع السعودي ، قال ان الفتاة التي ظهرت معه بالصورة تدعى سابير Sapir Miz Levi وتعمل بوزارة الخارجية الإسرائيلية،

واضاف في تعليقه على الصورة «أتمنى ان تزورونا في المملكة العربية السعودية وأن يحل السلام بين البلدين»

وتعرض المطبع السعودي لهجوم حاد من ناشطين سعوديين وعرب ، كشفو في تعليقهم على الصورة التي نشرها ، بأنه ذهب إلى اسرائيل من اجل الفتيات ولا يستبعد ان يظهر في قريبا في فلم إباحي