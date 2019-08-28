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عدن - ياسمين عبدالعظيم - إعصار الجيش الوطني يتجاوز الان هذة المدينة الجنوبية ويسيطر على معسكر كبير للحزام الامني ،، وفرار ثلاثة من قيادات الانتقالي ..(تطورات طارئة فجر اليوم)

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