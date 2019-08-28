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عدن - ياسمين عبدالعظيم - عدن تصحو اليوم على مفاجئة جديدة لم يتوقعها احد من قيادات المجلس الانتقالي .. واليافعي يغادر الحياة للابد ..«تفاصيل التطورات الطارئة»

تداولت وسائل الإعلام المحلية أنباء عن مقتل إحدى القيادات العسكرية التابعة للإنتقالي الموالي للإمارات، في العاصمة عدن، جنوب اليمن.

وحسب المصادر فإن المدعو “حسن اليافعي” وهو احد قادة كتيبة الحماية الخاصة لـ “شلال شائع” لقي مصرعه خلال المواجهات في منطقة الممدارة بعدن. ------------------------------------------- شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة : عاجـــل : مواجهات بين شلال شايع والقوات السعودية الان في عدن .. «تفاصيل التطورات الطارئة» هل تذكرون الشاب السعودي الذي اعلن التطبيع مع اسرائيل .. ظهر اخير في فلم إباحي برفقة هذة الفتاة الحسنأ .. شاهدو عاجـــل : سقوط اول مديرية في عدن الان .. واصابة قيادي كبير بالمجلس الانتقالي ..«شاهد اخر التطورات العسكرية الطارئة» عاجـــل : وفاة الفنان كاظم الساهر قبل قليل في احد مستشفيات بيروت ، ومصدر يكشف عن السبب الصادم الذي تسبب برحيل قيصر العرب وحزن كبير يخيم على الوسط الفني ..شاهد Advertisements عـــــاجـــــل : الطيران السعودي يدخل على خط المواجهة الان ويوقع مجزرة بصفوف عناصر الانتقالي في هذة المنطقة بعد ان خلعت الحجاج وعادت إلى التبرج والسفور .. الفنانة "حلا شيحة" تصدم الوسط الفني بصورها الجريئة واطلالتها الفاضحة ..شاهد عـــــــاجل .. أغتيال ملك الاردن "عبدالله" قبل قليل .. وقناة الجزيرة تنقل هذا الخبر العاجل .. وصحيفة القبس الكويتيه تكشف تفاصيل ماحدث ..شاهد عـــــاجـــــل : طائرة حربية تشن غارات جوية عنيفة على مواقع في شبوة بصورة مباغته .. تعرف على هويتها والمواقع التي قامت بقصفها ----------------------------------------- وكانت مصادر محلية قالت أن اشتباكات عنيفة دارت بين مسلحين وحملة أمنية مشتركة من الحزام الأمني وشرطة عدن، مساء الثلاثاء، في منطقة الممدارة بمديرية الشيخ عثمان.

وقال شهود عيان أن اشتباكات عنيفة تدور بين الطرفين مستخدمة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، حيث طوقت قوات الامن حي الطيار ومنازل الجيش وتعطي المجاميع المسلحة التابعة للجماعات الارهابية. وأضاف الشهود: أن الإشتباكات كانت تدور في تقاطع منطقة الممدارة والطريق المؤدي لملعب ٢٢ مايو بين قوات الحزام الأمني ومجموعة مسلحة.

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