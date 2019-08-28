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عدن - ياسمين عبدالعظيم - تقاعس الجهات الامنيه بتعز من ضبط المعتدين علي مياه الوقف في منطقة حده موادم صبر

مكتب الاوقاف والارشاد بتعز بعث بشكوي عاجله لنيابة الاموال العامه مظمونها الاعتداء علي غيول ماء الوقف في منطقة حده موادم صبر من المعتدين وهم محمد عبده احمد غالب وعبدالرقيب البوراني وعبدالغني احمد عبدالكريم واخرين جاء ذالك بالمذكره المرفوعه م̷ـــِْن مكتب الاوقاف الي نيابة الاوموال برقم. ٦١٣ وتاريخ ١٩/ ٨ / ٢٠١٩م بظبط المعتدين حفاظا علي ماء الوقف في الحقل المائي الذي يتجمع فيه غيول ماء الاشرف والتبيع والجوزه ، بحسب التقارير الفنيه التي اوصت بعدم استحداث اي عمل او نحوا ذالك في الحقل المائي

ومع ذالك لم يتم ضبط المعتدين علي مياه الاوقاف ------------------------------------------- شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة : عاجـــل : مواجهات بين شلال شايع والقوات السعودية الان في عدن .. «تفاصيل التطورات الطارئة» هل تذكرون الشاب السعودي الذي اعلن التطبيع مع اسرائيل .. ظهر اخير في فلم إباحي برفقة هذة الفتاة الحسنأ .. شاهدو عاجـــل : سقوط اول مديرية في عدن الان .. واصابة قيادي كبير بالمجلس الانتقالي ..«شاهد اخر التطورات العسكرية الطارئة» Advertisements عاجـــل : وفاة الفنان كاظم الساهر قبل قليل في احد مستشفيات بيروت ، ومصدر يكشف عن السبب الصادم الذي تسبب برحيل قيصر العرب وحزن كبير يخيم على الوسط الفني ..شاهد عـــــاجـــــل : الطيران السعودي يدخل على خط المواجهة الان ويوقع مجزرة بصفوف عناصر الانتقالي في هذة المنطقة بعد ان خلعت الحجاج وعادت إلى التبرج والسفور .. الفنانة "حلا شيحة" تصدم الوسط الفني بصورها الجريئة واطلالتها الفاضحة ..شاهد عـــــــاجل .. أغتيال ملك الاردن "عبدالله" قبل قليل .. وقناة الجزيرة تنقل هذا الخبر العاجل .. وصحيفة القبس الكويتيه تكشف تفاصيل ماحدث ..شاهد عـــــاجـــــل : طائرة حربية تشن غارات جوية عنيفة على مواقع في شبوة بصورة مباغته .. تعرف على هويتها والمواقع التي قامت بقصفها ----------------------------------------- ومما تجدر الاشاره اليه بان اكثر غيول المياه في صبر تابعه للاوقاف ، والسكوت عن المعتدين من شانه فتح نزعات وصرعات علي منابع الماء بل يشجع عديمي الضمير وبائعي الذمم علي الاعتداء علي مياه الاوقاف

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