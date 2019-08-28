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عدن - ياسمين عبدالعظيم - سقوط اول مديرية في عدن الان .. واصابة قيادي كبير بالمجلس الانتقالي ..«شاهد اخر التطورات العسكرية الطارئة»

قالت مصادر مطلعة ان المقاومة الشعبية تمكنت في الساعات الاولى من فجر اليوم من احكام سيطرتها على اول مناطق العاصمة المؤقتة عدن .

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واضافت المصادر ان المقاومة الشعبية المساندة للجيش الوطني تمكنت من احكام سيطرتها على منطقة الممدارة في عدن وطرد عناصر المجلس الانتقالي منها .

ويأتي هذا الانتصار بعد اقل من 48 ساعة على تدشين المقاومة الشعبية اول عملياتها العسكرية ضد عناصر الانتقالي الانقلابية .

وعلى صعيد متصل تشتد المواجهات العنيفة في الأثناء بين قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية الجنوبية من جهة وعناصر ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين جنوب البلاد.



وقالت مصادر مطلعة " إن نائب قائد قوات ما يسمى بالحزام الأمني في أبين المدعو عبدالرحمن الشنيني أصيب إصابة خطيرة خلال المواجهات بمدينة شقرة".



وكشفت مصادر عسكرية عن تمكن قوات الجيش الوطني من بسط سيطرتها الكاملة على مدينة شقره وتوجهها نحو مدينة زنجبار عاصمة محافظة ابين.