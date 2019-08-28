شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد بالفيديو : مخمور يعتدي على الفنانة السعودية "وعد" ويقتحم غرفتها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشفت الفنانة السعودية وعد، لمتابعيها، تفاصيل الحادث الخطير التي تعرضت له، حيث أوضحت أنها تعرضت لمحاولة اعتداء تسببت لها بخوف كبير وذلك أثناء إقامتها في أحد الفنادق في لندن.

قد يعجبك أيضًا:

Advertisements

وقد أشارت وعد إلى أن شخص مخمور حاول اقتحام غرفتها في الفندق بشكل مخيف، وقام بالطرق على الباب ما أثار ذعرها، فاتصلت بالأمن في الفندق الذين تدخلوا على الفور، وقامت بالاختباء داخل الحمام خوفًا من أن يستطيع أن يفتح باب الغرفة ويقوم بضربها أو الاعتداء عليها.

وقالت وعد في فيديو نشرته: "صحيت على صوت واحد يدق الباب حيوان سكران، يدق الباب برجليه ويقول لي افتحي الباب، قلتله ما هي غرفتك فصرخ علي بالإنجليزية واتصلت بالفندق فتدخلوا عناصر الأمن وأبعدوه.. موقف مرعب”.