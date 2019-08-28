شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عادل اليافعي : هذا ما سيحدث غداً بالصوت والصورة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قال الاعلامي الجنوبي مذيع قناة أبو ظبي عادل اليافعي ان يوم غدا سيشهد حدث بالصوت والصورة بما يثلج القلوب ويشفي الصدور, حسب وصفه. قد يعجبك أيضًا: Advertisements وغرد اليافعي في تغريدة على حسابه بـ"تويتر" غدا سترونها صوتا وصورة بما يثلج قلوبكم ويشفي صدوركم أيها المؤمنون الصادقون واضاف قائلاً: والذي نفسي بيده أنكم الغالبون بإذن الله وان العملاء والخونة والإرهاب الإصلاحي هم الخاسرون ..موعدنا غدا ..انتهى وتشهد محافظتي شبوة وأبين مواجهات عسكرية بين الحكومة الشرعية وقوات الانتقالي اندلعت خلال اليومين الماضيين ولا زالت حتى اللحظة

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