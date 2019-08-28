شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن وردنا الآن ..اتصالات غير معلنة لسحب قوات من العمالقة واخري يقودها اللواء "هيثم قاسم " من أبين وضغوط مضادةعلى الاخيرين من قيادة الانتقالي..(تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشفت مصادر عسكرية بالجيش الوطنيعن اتصالات تجري مع اللواء "هيثم قاسم طاهر"وعدد من قيادات قوات الولوية العمالقة الذين ساندوا قوات الانقلابيين في معركة شهدتها منطقة " شقرة " بأبين . قد يعجبك أيضًا: Advertisements وأكدت المصادر لـ اليمني اليوم أن الاتصالات التي تجريها قيادات عسكرية وسياسية مع اللواء " هيثم قاسم طاهر " والقيادات المتمردة من " العمالقة " تهدف الى حثهم على التراجع عن مساندة الانفصاليين ستسفر عن نتائج ايجابية سيتم اعلانها في وقت لاحق .

من جهة اخري ارجعت مصادر وقوف القيادات المتمردة مع الانفصاليين لاسباب تتعلق بتهديدات تلقوها من قيادة المجلس الانتقالي التي وجهت اليهم رسائل شديدة اللهجة وخيرتهم بين الوقوف م الانتقالي او قطع المال والسلاح التي تقدمه دولة الامارات للقوات الانفصالية في اليمن.

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