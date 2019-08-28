عاجل : قوات عسكرية كبيرة وضخمة من عدة الوية تزحف في هذه اللحظات نحو عدن بعد سيطرتها على ابين

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - توجهت قوات عسكرية، مساء يوم الاثنين، من المنطقة الوسطى الى مدينة زنجبار للسيطرة عليها.

وقال مصدر عسكري:إن اللواء ١٠٣ ينفي اعتراضه لاي قوة ويجدد ولائه للرئيس هادي. وأضاف: قبائل أبين واللواء الخامس مشاة واللواء ١١٥ واللواء ١٠٣ باتوا على مشارف شقرة وسيتوجهون ب١٥٠ طقم الى زنجبار لتأمينها.

ومن المتوقع أن تتمكن قوات الجيش من بسط سيطرتها على أبين خلال الساعات القادمة. وستتجه الى عدن

وفي ذات السياق، وصلت قوات الجيش اليمني الى مدينة ‎أحور بالمحافظة وبسطت سيطرتها على المدينة. قد يعجبك أيضًا: Advertisements 6985557

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