شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن صورة صدمت كل قيادات المجلس الانتقالي ولو عرف عيدروس الزبيدي من نشرها فسيقتله بسلاحه الشخصي او يدفنه حيا ( صورة خادشة للحياء وفاضحة ) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - نشر احد الناشطين الجنوبيين صورة ( فوتشوب ) مخلة لرئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي وكأنه رقاصة في شوارع عدن.

وتباينت التعليقات وردود الافعال على الصورة فالبعض يرى ان للاختلاف اداب وسلوكيات لا ينبغي تجوازها فيما عبر اخرون عن غضبهم من الزبيدي واستحسنوا تلك الصورة قائلين ان الراقصات وحتى العاهرات اشرف من الزبيدي لأنهن لم يؤذين احد بينما الزبيدي ازهق ارواح كثيرة وقلب حياة ابناء الجنوب الى جحيم لا يطاق . قد يعجبك أيضًا: Advertisements

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