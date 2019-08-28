زلزال الجيش واللجان تدك نرتزقة العدوان في حيران

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – حجة

أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية، مساء الثلاثاء، صاروخين من نوع “زلزال1” على هدفين في جبهة حيران في عمليتين منفصلتين.

وأفاد مصدر عسكري أن ابطال الجيش واللجان الشعبية استهدفوا معسكراً مستحدثاً لمرتزقة الجيش السعودي غرب حيران بصاروخ من نوع “زلزال1″، مؤكداً سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة.

كما أكد المصدر تحقيق إصابة مباشرة بإطلاق صاروخ آخر من ذات النوع على تجمع للمرتزقة وآلياتهم في جبهة حيران أيضاً.