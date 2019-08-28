"مسام" ينزع 5435 لغما زرعتها ميليشيا الحوثي خلال شهر فقط

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مسام ينزع 5435 لغما زرعتها ميليشيا الحوثيخلال شهر فقط

الأربعاء 28 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن (مسام)، عن انتزاع 5435 لغما كانت زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية خلال شهر أغسطس ٢٠١٩، في عدد من المحافظات والمناطق اليمنية المحررة.



وأفاد مدير عام المشروع، أسامة القصيبي أن الفرق الميدانية نزعت خلال الأسبوع الماضي 2797 لغما وذخيرة غير منفجرة، ليصل بذلك مجموع ما تم نزعه منذ بداية الشهر 5435 تنوعت بين ألغام، ذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة.

وقال القصيبي، في بيان، إن الفرق الميدانية نزعت خلال الأسبوع الماضي 2107 ذخائر غير منفجرة، و 690 لغما مضادا للدبابات.

وأكد مدير مشروع مسام، أن الفرق نزعت منذ انطلاق المشروع ولغاية يوم 22 أغسطس الجاري 83748 تنوعت بين ألغام، ذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة.

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وتقول الحكومة اليمنية إن الفرق الهندسية وبرامج إقليمية ودولية، انتزعت ما يقارب الـ 500 ألف لغم وعبوة ناسفة منذ اندلاع الحرب.

وبحسب تصريحات رسمية هناك ما يزيد عن مليون لغم وعبوة ناسفة مازالت مزروعة ولم يتم نزعها.

وكان تقرير حقوقي، أفاد أن ميليشيا الحوثي الانقلابية، ومنذ انقلابها على السلطة الشرعية في سبتمبر ٢٠١٤م، اعتمدت استراتيجية ممنهجة في استخدام الألغام والمتفجرات بكافة صنوفها.

وأكد أن زراعة الألغام التي انفردت به ميليشيات الحوثي في اليمن جعلتها " من أكبر حقول الألغام على وجه الأرض".