الزبيدي: الأحداث كشفت حجم التواطؤ بين ميليشيات الحوثي وباقي التنظيمات الإرهابية

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الزبيدي: الأحداث كشفت حجم التواطؤبين ميليشيات الحوثي وباقي التنظيمات الإرهابية

الأربعاء 28 أغسطس 2019

كتب هيثم سعيد

أكد عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، أن أحداث الأسابيع المنصرمة في عدن وأبين وشبوة كشفت حجم التواطؤ بين ميليشيات الحوثي والإخوان وباقي التنظيمات الإرهابية.



وقال الزبيدي، وفي خطاب له، إن تلك الأحداث مثلت انتقاما من قوات النخبة الشهوانية لصالح تنظيم القاعدة وإعادته الى المحافظة، وخدمة لمشاريع إقليمية مشتركة بين داعمي الميليشيات الحوثية وجماعة الإخوان، في عملية اختراق واضحة تستهدف المشروع العربي الذي تقوده دول التحالف.

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ودعا رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي كافة الفاعلين الإقليميين والدوليين لدعم قدرات أجهزة الأمن ومكافحة الإرهاب في الجنوب، واتخاذ موقف حازم وحاسم، من القوى الساعية لتدمير مؤسساته العسكرية والأمنية.

وأكد الزبيدي استمرار المجلس الانتقالي على موقفه إلى جانب التحالف العربي في محاربة التمدد الإيراني ومكافحة الإرهاب في المنطقة، مشيرا الى أن المجلس الانتقالي التزم بالتهدئة التي دعت لها قيادة التحالف العربي وأوقف إطلاق النار، ثم استجاب لدعوة المملكة العربية السعودية وذهب إلى مدينة جدة للتباحث حول الوضع في الجنوب.

ووعد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بإعادة النخبة الشبوانية أكثر قدرة وقوة على التصدي لما سماه الجحافل الإرهابية التي تركت الحوثي يسرح ويمرح بمناطقها ووجهت قواتها نحو شبوه والجنوب اليمني.