شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير تميم ينتقم لوالدته الشيخة موزا.. قرار قطري سيبكي محمد بن زايد..! (شاهد فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 3796860انضم داعية وخطيب سعودي للمغرد الإماراتي المقرب من النظام حمد المزروعي، في حملته السافلة والدنيئة ضد الشيخة موزا بنت ناصر المسند والدة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، انتقاما من قطر.

الداعية السعودي الدكتور ماجد الفهد، خطيب جامع أبو بكر في المدينة، وعضو هيئة تدريس في جامعة المدينة، نشر صورة الشيخة موزا بتغريدة له على تويتر وأرفقها بتعليق مسيء “ساقط” يكشف عن أخلاقه.

أفضل تعليق يضحك على الحمارة له ايفون اكس ماكس #طقطقوا_علي_قطرشاركوا pic.twitter.com/IDcgndgARd

— د. ماجد الفهد (@dr_majedalfahad) August 21, 2019

ولم يكتف “الفهد” في تغريدته التي رصدتها (وطن) بهذا بل عرض “ايفون اكس ماكس” هدية لصاحب التعليق الأكثر سخرية واستهزاء بوالدة أمير قطر.

وجاءت معظم الردود مهاجمة لماجد الفهد حتى من السعوديين أنفسهم، وهاجمه أحدهم قائلا:”خطيب جامع ما شاء الله ودكتور ما شاء الله والفتاوى على الخاص، وتنزل صورة وتتكلم على الناس لا كذا مايصلحش ياشيخ كذا عيب ياشيخ الله يهديك”

خطيب جامع ماشاءالله…

ودكتور ماشاءالله…

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والفتاوى على الخاص…

وتنزل صوره وتتكلم على الناس لا كذا مايصلحش ياشيخ كذا عيب ياشيخ الله يهديك

— عــامــر أبـو عـشـيـبـة (@amerahmed839) August 21, 2019

وصفعه آخر بقوله:”خطيب وتربية شوراع خَر عليك.”

خطيب وتربية شوراع خَر عليك.

— غلاك (@kkmm04211) August 21, 2019



وكتب ثالث:”ارتق يادكتور الطقطقة وحدة والاثم واحد مجرد عرضك الصورة اكتسبت مالله به عليم، ارتق بثقافتك وقدر شيبتك واحترم شهادتك اذا كنت بالفعل من اصحاب (د)”

ارتق يادكتور

الطقطقة وحدة والاثم واحد

مجرد عرضك الصوره اكتسبت مالله به عليم، ارتق بثقافتك وقدر شيبتك واحترم شهادتك اذا كنت بالفعل من اصحاب (د)

— ALSHABRAMI. SI (@shamaly00) August 21, 2019

وكان المغرّد الإماراتي البذيء حمد المزروعي نشر قبل أيام تغريدةً تمادى فيها كثيراً بالإساءة لوالدة أمير قطر الشيخة موزا بنت ناصر المسند، ما فجر غضباً واسعاً بين المغرّدين، خاصةً القطريين، الذين اعتبروا أنّ “المزروعي” يتحدث بلسان ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

وردّ مغرّدون عبر وسم ” #أخلاق_ولد_زايد” على إساءة القذر “المزروعي”، مؤكدين أنّ السقوط الأخلاقي والإنحطاط الذي وصل إليه لم يُعرف من قبل.

وأكدوا أن “راعي الخنازير المزروعي” يمارس من بلاط محمد بن زايد الإساءات والطعن في شرف نساء قطر، بلا محاسبة ما يدلل على أن تلك هي أخلاق “عيال زايد”.

يشار إلى أن القذر “المزروعي” دائم التطاول والإساءة للشيخة موزا المسند، من خلال تغريداتٍ لا أخلاقية ينشرها عبر حسابه في “تويتر”.

ورغم دناءة ما يغرّد به “المزروعي” بحقّ الشيخة موزا خاصةً، ونساء قطر عموماً، لم يتم محاسبته حتّى اللحظة، ما يؤشر إلى أن لديه ضوءاً أخضر بالتهجم والطعن في الأعراض من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

كما يقود “المزروعي” حملات منظّمة في وسائل التواصل الاجتماعي ضد الثورات العربية، ويدعم التطبيع مع “إسرائيل”، ويهاجم قطر وتركيا والكويت وسلطنة عُمان ودولاً أخرى، ولا يهدأ حسابه من الإساءة إلى الدين الإسلامي والعلماء.

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