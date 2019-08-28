شكرا لقرائتكم خبر عن العمالقة تعلن تدخلها في الحرب بين الشرعية والانتقالي وترسل لواءين بكامل عتادها لمساندة هذا الطرف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 6012483دفعت قوات العمالقة المرابطة في الساحل الغربي بلواءين عسكريين الى العاصمة عدن عقب محاولة مجاميع مسلحة تابعة لحزب الإصلاح بالهجوم أبين. وقالت مصادر عسكرية خاصة: ان العمالقة دفعت بقوات اللواءين الأول عمالقة بقيادة رائد الحبهي واللواء الثالث دعم وإسناد بقيادة نبيل المشوشي, الى العاصمة عدن عقب محاولة الإصلاح الهجوم على أبين بغية الدخول الى عدن. Advertisements وأكد المصدر ان اللواءين عادا من جبهة الساحل الغربي الى عدن لتعزيز قوات الحزام والدعم والإسناد عقب فوضى احدثها مسلحون ينتمون لحزب الإصلاح الإرهابي في عدن وأبين. واعلنت قوات الحزام الأمني عصر اليوم دحر المسلحين من شقرة وأحور بمحافظة أبين.6012483

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