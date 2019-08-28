شكرا لقرائتكم خبر عن أضطر للفرار من أمامهم .. ضباط سعوديون يلقنون شلال شايع درساً قاسياً في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 5141926ذكرت مصادر مطلعة أن حراسة الأمن في البنك المركزي اليمني رفضت دخول شلال شائع الى البنك بعد مجيئه مساء اليوم.

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غير أن شلال رفض الانصياع للأوامر وأمر عناصر المسلحة باقتحام البنك المركزي غير أنه سرعان ما ترجع وهو يجر أذيال الخيبة بعدما خرج له ضباط سعوديون يشاركون في تأمين البنك المركزي حيث طلبوا منه المغادرة مباشرة من أمام المبنى وبدون رجعه .

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