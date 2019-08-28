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أضطر للفرار من أمامهم .. ضباط سعوديون يلقنون شلال شايع درساً قاسياً في عدن

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عدن - ياسمين التهامي - 5141926ذكرت مصادر مطلعة أن حراسة الأمن في البنك المركزي اليمني  رفضت دخول شلال شائع الى البنك بعد مجيئه مساء اليوم.

 

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غير أن شلال رفض الانصياع للأوامر وأمر عناصر المسلحة  باقتحام البنك المركزي غير أنه سرعان ما ترجع وهو يجر أذيال الخيبة بعدما خرج له ضباط سعوديون يشاركون في تأمين البنك المركزي حيث  طلبوا منه المغادرة مباشرة من أمام المبنى وبدون رجعه  .

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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