شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : هذا ما يحدث الان في عدن.. انفجارات مدوية تهز المدينة واشتباكات عنيفة بمختلف الاسلحة الثقيلة والخفيفة وتدخل طارئ للطيران (تفاصيل عاجلة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 9069523دارت اشتباكات عنيفة مساء اليوم بين مسلحين وحملة أمنية مشتركة من الحزام الأمني وشرطة عدن، في منطقة الممدارة بمديرية الشيخ عثمان في العاصمة عدن

وقال شهود عيان أن اشتباكات عنيفة تدور بين الطرفين مستخدمة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، حيث طوقت قوات الامن حي الطيار ومنازل الجيش واعطت مهلة للمجاميع المسلحة لتسليم نفسها.

وافادت المصادر أن اشتباكات تدور ايضا في تقاطع منطقة الممدارة والطريق المؤدي لملعب ٢٢ مايو بين قوات الحزام الأمني ومجموعة مسلحة.

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وكان عدد من المسلحين هاجموا أطقم للحزام في منطقة عبدالقوي بمديرية الشيخ عثمان ، اندلعت على اثرها اشتباكات عنيفة، وقال مواطنون انهم سمعوا دوي انفجارات عنيفة اثناء الاشتباكات.

وسمع تحليق للطيران شرق عدن وشمالها بالتزامن مع الإشتباكات الدائرة في المنطقة .9069523