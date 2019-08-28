شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ...سلطنة عمان تفاجئ الجميع بموقفها من سقوط شبوة ( وصدمة كبيرة للرئيس هادي والجنرال الاحمر والملك سلمان وولي عهده من الموقف العماني ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 3516961أكدت سلطنة عمان على موقفها الثابت في دعم وحدة اليمن وأمنه واستقراره وقيادته الشرعية.

جاء ذلك على لسان وكيل وزارة الخارجية للشئون الدبلوماسية العُماني الشيخ علي الحارثي، خلال استقباله اليوم الثلاثاء، سفير بلادنا في مسقط خالد شطيف.

وجدد المسؤول العماني موقف بلاده الثابت والداعم لأمن واستقرار ووحدة اليمن وقيادته الشرعية ممثله بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية. Advertisements وبحث السفير خالد شطيف مع علي الحارثي تطورات الأوضاع الاخيرة في محافظات عدن وأبين وشبوة وما قام به ما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات من تمرد على الشرعية الدستورية والاستيلاء على مؤسسات الدولة ونهبها، وخطورة ذلك الانقلاب على وحدة اليمن ونسيجها الاجتماعي. وبحسب مراقبين فإن الموقف العماني شكل صدمة كبيرة لكنها صدمة ايجابية اذ كان الرئيس هادي ونائبه والملك سلمان وولي عهده يتوقعون ان تعلن السلطنة موقف سلبي ضد التحرك الذي قامت به الشرعية وبمساندة من التحالف او على الاقل تلتزم الصمت فكان الموقف مفاجئا للجميع .

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